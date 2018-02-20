Для бизнес-сообщества в полиции Алматы создали диалоговую площадку

В целях формирования положительного восприятия государственных мер по защите бизнеса от преступных посягательств на базе Департамента внутренних дел Алматы состоялось рабочее совещание с представителями региональной палаты предпринимателей, бизнес структур, а также акимата города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Главной темой встречи было обсуждение вопросов по улучшению условий ведения бизнеса в Казахстане, снижению административных барьеров, контрольно-надзорной функции, повышение качества оказания государственных услуг, а также оперативное реагирование на сигналы о правонарушения.

Начальник ДВД Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев, выступая перед участниками совещания, подчеркнул, что органы внутренних дел приняли ряд организационных и практических мер по усилению борьбы с преступностью, укреплению общественного порядка и законности в городе.

«Департаментом внутренних дел был осуществлен комплекс мер, направленных на активизацию борьбы с преступностью, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка в городе. За счет использования всех потенциальных возможностей и совершенствования борьбы с преступностью Департаменту удалось значительно снизить уровень преступности. В целом оперативная обстановка в городе стабильная. Улучшение раскрываемости преступлений связано с результативностью в работе всех служб Департамента. Улучшили свои показатели криминальная на 3,1% , дорожно-патрульная полиция на 5,3%, а также участковые инспектора на 14,8%», - информировал Серик Кудебаев.

В своем докладе глава городской полиции также отметил, что одной из главных задач, определённых Главой государства, является вхождение Казахстана в 30-ку конкурентоспособных стран мира. Международной организацией, занимающейся оценкой конкурентоспособности стран является Всемирный экономический форум. Ведущим мировым рейтингом конкурентоспособности стран мира является ежегодный доклад ВЭФ «Индекс глобальной конкурентоспособности» и рейтинг конкурентоспособности стран, который публикуется в ежегодном Отчёте о глобальной конкурентоспособности.

«В соответствии с поручением Главы государства, на заседании Совета по конкурентоспособности Правительством разработан и утверждён План мер по улучшению индикаторов ГИК ВЭФ на 2018-2019 годы. МВД определено ответственным по трём индикаторам, а именно, издержки бизнеса из-за преступности и насилия, организованная преступность, а также надёжность полицейской службы. В целях достижения целевых индикаторов Департаментом ведется постоянная, системная работа по обеспечению общественной безопасности в городе, направленная, в первую очередь, на предупреждение и профилактику правонарушений и раскрытия преступлений», - уточнил спикер.

По итогам рабочей встречи руководство ДВД инициировало вопрос создания отдельной диалоговой площадки для представителей бизнес-сообщества, с целью эффективности дальнейшего взаимодействия и оперативного реагирования на сигналы. Данные обращения должны иметь автора, составляться корректно и лаконично. Адрес электронной почты: biznesdialog_dvdalmaty@mail.ru.