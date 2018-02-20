Акимы районов отчитались Исекешеву

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы долевого строительства, отопительного сезона, уборки улиц и правопорядка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Первый заместитель акима города Астаны Сергей Хорошун доложил о ходе исполнения поручений акима по решению проблем долевого строительства в рамках программы «Нұрлы жер» и подготовки плана установки теплых остановок для обеспечения удобства и безопасности жителей города.

«На прошедшей неделе на заседании МВК было рассмотрено 17 объектов. Введен в эксплуатацию один их проблемных объектов – ЖК «Светлый», обеспечены квартирами 143 семьи. При этом количество проблемных объектов сократилось до 52. ЖСК совместно с уполномоченной организацией «Елорда курылыс компаниясы» проводятся переговоры с организациями, осуществляющими финансовый и технический аудит по объектам, переданным по суду ЖСК», – сообщил С. Хорошун.

В свою очередь аким поручил программу «Нұрлы жер» реализовать максимально прозрачно и всю необходимую информацию по мере поступления публиковать на официальных ресурсах.

Асет Исекешев, обращаясь к акимам районов города по вопросам автобусных остановок, отметил, что необходимо совместно с управлениями образования, здравоохранения и социальной защиты согласовать план мест установок теплых остановок.

«Прежде всего, чтобы расположение теплых остановок было удобно для людей с ограниченными возможностями, а также для детей, то есть вблизи школ, больниц и других социальных объектов. В этом году необходимо установить 200 остановок во всех необходимых местах до наступления осенне-зимнего периода», – отметил аким.

Также по поручению Асета Исекешева перечень 200 остановок будет опубликован на официальном сайте акимата Астаны для обсуждения с жителями города.

О чрезвычайных, санитарно-эпидемиологической, текущей ситуациях объектов жизнедеятельности города и о ходе отопительного сезона доложил заместитель акима города Косман Айтмухаметов. По его словам, за прошедшую неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости была стабильной и не превышала контрольного уровня. Отопительный сезон в столице проходит в штатном режиме. Энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива.

О ходе реализации проектов государственно-частного партнерства, смарт-сити, текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и угля, а также о ходе работы по подключению камер видеонаблюдения «Сергек» доложила заместитель акима города Малика Бектурова.

По ее словам, ситуация на рынке угля и ГСМ стабильная, ежедневно мониторится и находится на постоянном контроле.

О криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в столице отчитался начальник ДВД города Марат Кожаев.

«В целом оперативная обстановка в столице стабильная. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 616 преступлений. Это на 326 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По горячим следам раскрыто 90 преступлений, ранее совершенных – 54, прошлых лет – 36.Выявлено 33 факта наркопреступлений, из них 8 тяжких. Задержаны 5 разыскиваемых преступников, установлено местонахождение 6 без вести пропавших лиц. В последнее время участились факты интернет-мошенничества, связанные с социальными сетями. В связи с чем нами проводится разъяснительно-предупредительная работа среди населения, владельцев и администраторов ресторанов. Разработаны и распространяются специальные памятки», – рассказал М. Кожаев.

О работе общественного транспорта города рассказал председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

Асет Исекешев отметил, что со стороны населения продолжает оставаться много вопросов касательно работы и технического состояния общественного транспорта. Необходимо проработать решения данных вопросов с помощью ITS, мобильных приложений «Astra Bus», проанализировать загруженность маршрутов и т.д. Необходимо активизировать работу по обеспечению профессиональной подготовки водителей.

Напомним, аким Астаны Асет Исекешев поручил в 2018 году решить вопрос, связанный с обеспечением безопасности пешеходов. А именно со всех магистральных дорог убрать пешеходные переходы, установить светофоры, интегрированные с обеспечением беспрепятственного проезда, так называемой «зеленой волны» автотранспорта и в то же время обеспечить безопасность пешеходов. На небольших улицах оставить пешеходные переходы, но при этом сделать их освещаемыми. Этот вопрос необходимо решить в 2018 году.

По вопросам благоустройства города были заслушаны доклады руководства районов «Алматы», «Есиль», «Сарыарка».

Фото: Караван