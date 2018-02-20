В Казахстане не все водохранилища готовы к сбросу воды

Определенная работа проводится, но говорить о полной готовности регионов к весенним паводкам пока не приходится.

На заседании правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о проблемах регионов в подготовке к паводкам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Определенная работа проводится, но говорить о полной готовности регионов к весенним паводкам пока не приходится, имеется еще ряд проблемных вопросов, требующих решения. В частности, сегодня не все водохранилища готовы к приему и безаварийному пропуску паводковых вод», - сказал он.

По его словам, согласно Водного кодекса, водохозяйственные организации обязаны планировать и проводить предупредительные мероприятия по защите населенных пунктов промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия воды. «Однако на местах это не делается. На гидротехнических сооружениях Актюбинской области планы по предупреждению вредного воздействия паводковых вод не разрабатывались. В Акмолинской области превентивные мероприятия планируются только на гидротехнических сооружениях республиканской собственности, их 15, а на коммунальных и частных объектах их 68 такие планы отсутствуют. Аналогичная ситуация в СКО. На всех гидротехнологических сооружениях - их 17, находящиеся в коммунальной собственности, защитные мероприятия не организованы», - сообщил глава ведомства.

По его словам, в Карагандинской области уже сейчас объем накопленной воды в Самаркандском и Интумакском водохранилище превышает показатели 2018 года.

«В случае резкого снеготаяния и интенсивного притока воды возникает необходимость аварийных сбросов, что создаст угрозу затопления населенных пунктов расположенных ниже по течению, а их у нас 44 населенных пункта. Проблемой являются вопросы защиты населенных пунктов от затопления талыми водами из степи. Только за последние три года от них пострадало 57 населенных пунктов. В настоящее время сохраняется угроза подтопления талыми водами 160 населенных пунктов в Акмолинской, Алматинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Павлодарской и СКО областях», - указал К. Касымов.

Как добавил министр, местными исполнительными органами совместно с подразделениями КЧС необходимо комплексно подойти к решению данной проблемы, определить наиболее опасные направления, приняв меры по оперативному обустройству обводных каналов и возведению дамб.

«Также сейчас впервые за несколько лет наблюдается устойчивый ледосостав на реке Сырдарья. Замерзание реки уже регистрируется на Коксарайском контррегуляторе. МСХ необходимо обеспечить оптимальный водный режим Сырдарьи, не допуская разливов и подтоплений. Свободные объемы в Шарадарьинском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе имеются (…). Требует пересмотра организация местными исполнительными органами финансирования противопаводковых мероприятий», - пояснил он.

Так, по его данным, на предупреждение ЧС из местных бюджетов Акмолинской, Актюбинской и СКО на 2018 год выделено лишь 174 млрд тенге.

«При этом затраты республиканского бюджета на ликвидацию последствий паводков в данных регионах в прошлом году составляли 5,5 млрд тенге. Более того, в паводкоопасных Костанайской области и СКО в чрезвычайных резервах и в резервах на неотложные затраты предусмотрены суммы меньше среднереспубликанских показателей в 4 раза», - уточнил глава МВД.

В заключение он дополнил, что в настоящее время осуществлена проверка готовности Атбасара к паводку этого года.

«Местными исполнительными органами проведены берегоукрепляющие и частично дноуглубительные работы, однако это лишь незначительно увеличит пропускную способность русла реки Жабай. Кроме того, восстановление дамбы произведено только до ее прежних характеристик. В этой связи акимату Акмолинской области необходимо принять комплекс мер по защите жилых домов и объектов Атбасара, расположенных в зоне возможного затопления», - резюмировал К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: rbc.ru