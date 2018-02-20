Налоговое законодательство стимулирует микро-фермерство в Казахстане

Подсобное личное хозяйство подразумевает, что у гражданина есть небольшой сад или огород, домашняя птица или скот, которое приносит доход. Наше налоговое законодательство указывает, что такие доходы не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом. Это означает, что само физическое лицо может спокойно заниматься фермерством. Еще лучше, если такой фермер будет продавать продукцию:

- заготовительной организации в сфере агропромышленного комплекса;

- в сельскохозяйственный кооператив;

- или в юридическое лицо, осуществляющее переработку сельскохозяйственного сырья.

Вышеуказанные организации не будут удерживать ИПН по контрактам закупки продукции у такого фермера при условии, что:

1) такой доход в год не превышает 720 тыс. тенге;

2) есть справка о том, что у него имеется подсобное личное хозяйство;

3) подтверждение местного исполнительного органа;

4) продукция входит в перечень подпункта 14 пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (вишня, персик, яйца, огурцы, помидоры, мясо скота, молоко и т. д.).

НДС у такого фермера не возникнет, поскольку предел 720 тыс. тенге в год не достигает триггера по появлению НДС.

Налог на земельный участок тоже будет вполне приемлемый.