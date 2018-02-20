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Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ от 19 февраля 2018 года № 637 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 50-51-52, ст. 326) следующее изменение:

алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу», - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его опубликования, то есть с 20 февраля 2018 года.

 

20 февраля 2018, 11:04
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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