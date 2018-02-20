Женис Сейдуллаулы возглавил Қазақконцерт

Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан директором Государственной концертной организации «Қазақконцерт» назначен Женис Сейдуллаулы. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Женис Сейдуллаулы — заслуженный деятель Республики Казахстан, магистр искусств, выпускник Республиканской студии эстрадного искусства по специальности «Эстрада-вокал», также Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова по специальности«Эстрадное искусство».

В разные годы Женис Сейдуллаулы работал артистом-инструменталистом ансамбля «Арқас» Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, главным дирижером Государственного ансамбля «Гульдер», солистом Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, заместителем заведующего идеологического отдела центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан», директором ансамбля «Гульдер», региональным директором АО «Қазақ әуендері» города Алматы, проректором по творческой работе и внешним связям Казахской Национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, а также Директором Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. С 2016 года директор Казахской государственной филармонии им. Жамбыла.

Государственная концертная организация «Қазақконцерт» была создана в 1960 году в Алматы. В «Қазақконцерте» представлены все жанры: народное искусство, классика, эстрада. В творческий состав входят фольклорно-этнографический ансамбль, Государственный камерный оркестр «Академия солистов», театр AstanaMusical, эстрадные, оперные певцы.