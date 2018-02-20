Осложнение паводковой ситуации ожидается в ряде регионов РК

Готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2018 года рассмотрели на заседании Правительства РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«По предварительным прогнозным данным «Казгидрометцентра» в целом снегозапасы по стране ниже нормы. Однако паводковая ситуация осложнена повышенным осенним увлажнением почвы. В настоящее время глубина промерзания грунта составляет от 60 см до 1,5 метров, что значительно превышает прошлогодние показатели. При этом процесс снегонакопления продолжается», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

По его словам, наиболее вероятное осложнение обстановки ожидается в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях «в связи с установлением ледосостава и возможными заторами на реке Сырдарья».

«А также в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях», - уточнил глава ведомства.

При этом К. Касымов отметил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки, силы средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью свыше 49 000 человек и более 16 800 единиц техники.

«На случай эвакуации населения из районов возможного затопления, в регионах определены пункты размещения, выработан маршрут эвакуации, выделен необходимый транспорт. В войсковых частях Национальной гвардии приводится в готовность оперативный резерв МВД. Это три лагеря для эвакуации населения. Обеспечена готовность систем оповещения населения, включающие в себя: задействование электросирен, перехваты теле-радио вещания, рассылку SMS-сообщений», - заключил министр.

Ксения Давыдова