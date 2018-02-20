Снижение вреда. Современный научный подход к вредным привычкам

Учёные выяснили, что когда люди курят традиционные сигареты, они вдыхают смертельную смесь из 7 000 компонентов дыма.

В медицинских кругах Казахстана всё большее признание находят принципы Концепции снижения вреда, позволяющие людям с вредными привычками минимизировать их негативное влияние на жизнь и здоровье. Одна из наиболее распространенных вредных привычек – курение. Высокие технологии не стоят на месте, и сейчас курильщикам наряду с традиционными сигаретами предлагаются альтернативные продукты, в частности это системы нагревания табака без его горения. Собственных исследований этих новых продуктов у нас практически не проводится, поэтому пристальное внимание уделяется международным исследованиям.

О выводах, сделанных в одном из самых свежих исследований по заказу Управления здравоохранении Англии (Public Health England), которое было опубликовано в начале этого месяца, а также об их применении на нашей казахстанской почве, рассказала национальный координатор по профилактике факторов риска, президент ОФ «Аман Саулык» Бахыт Туменова.

«Запреты не всегда помогают. Скорее наоборот. В истории не раз запреты приводили к прямо противоположным результатам: например, резко возрастало количество криминальных абортов и смертности от них, или наблюдался резкий рост чёрного рынка алкоголя и люди гибли от суррогатной продукции. Принципы снижения вреда, направленные на сохранение здоровья человека, работают иначе. Взрослый человек всегда сам решает, избавляться ли от вредной привычки или нет. Но если он, например, хочет продолжать курить, то он должен иметь выбор и возможность пользоваться более безопасными продуктами».

Так, британские исследователи отмечают, что существует множество ошибочных мнений о никотине. Основной вред здоровью приносит не никотин, а продукты горения.

«Люди курят из-за никотина, но виновником и основной причиной всех связанных с табаком смертей является ядовитый дым. Сейчас благодаря современным технологиям создано множество альтернативных способов получения никотина, их больше, чем когда-либо прежде», – отмечает в своём исследовании профессор King's College London Энн Макнейл.

Учёные выяснили, что когда люди курят традиционные сигареты, они вдыхают смертельную смесь из 7 000 компонентов дыма. 70-80 из них непосредственно вызывают рак и другие заболевания. В ходе исследований были рассчитаны риски развития рака в течение всей жизни. В результате сделан вывод, что факторы канцерогенности систем бездымного курения составляют менее 0,5% от риска традиционного курения. Иными словами, человек, использующий такие системы, на 99,5 % снижает угрозу возникновения рака, как последствия своей вредной привычки.

Наряду с исследованием Public Health England, недавно опубликован обзор Американской Академии наук, инженерии и медицины об электронных сигаретах. И вывод американских ученых также гласит, что системы бездымного курения значительно менее вредны, чем обычные сигареты.

«Сегодня задача казахстанских общественников и учёных – информировать людей об этой колоссальной разнице в рисках. Нужно, чтобы больше курильщиков переходили от курения традиционных сигарет к бездымным системам, если, конечно, они не хотят отказаться от своей привычки полностью. Конечно, всё это не означает, что электронные сигареты и системы нагревания табака безопасны. Они требуют дальнейшего изучения. Тем не менее, переход на альтернативные продукты – это уже большой шаг к снижению рисков для здоровья. И это касается не только сигарет. Такой подход, на наш взгляд, должен применяться и в отношении других вредных продуктов – в частности, пищи с высоким содержанием сахара, трансгенных жиров и фастфуда», – считает Бахыт Туменова.