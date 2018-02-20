В МОН РК констатировали улучшение качественного состава педагогов

В 2014 году среди учителей было 1800 магистров, а сейчас более 4 тысяч.

В Казахстане за годы независимости улучшился качественный состав педагогов. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на совместном заседании комитета по социально-культурному развитию и социального совета фракции партии «Нур Отан» в Мажилиссе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе среднего образования работают 285 тысяч педагогов, по сравнению с 1991 годом значительно улучшился качественный состав педагогов. Из года в год наблюдается тенденция роста числа педагогов, имеющих высшее образование. Если в 1991 году их было 66 процентов, то сегодня 90 процентов. Если говорить о наличии первой и высшей категорий, то их имеют 50 процентов наших педагогов. Это также свидетельствует о качественном развитии педагогических кадров», - сказал А.Аймагамбетов.

Вице-министр отметил, что в 2014 году среди учителей было 1800 магистров, а сейчас более 4 тысяч. Ежегодно в общеобразовательные школы приходят около 10 тысяч молодых учителей.

А.Аймагамбетов также сообщил, что в 2017-2018 году по направлению «Образование» было выделено 8 129 грантов и в этом году впервые 756 обладателей знака «Алтын белгi» получили гранты и выбрали сферу образования. Средний балл ЕНТ поступивших на педагогические специальности за последние три года вырос. Если в 2015 году он составил 81, то в 2017 году - 94.

На заседании обсуждался вопрос «О повышении престижа профессии учителя в свете Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».





Фото: primeminister.kz