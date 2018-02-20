Казахстан покидает все больше специалистов - исследование

За 2017 год страну покинули 37,7 тысячи человек. Это на 25,3% больше чем в 2015 году*, когда страну покинули 30,1 тысячи человек. Преимущественно казахстанцы уезжали в страны СНГ - 33,7 тысячи, в другие страны выбыло 4 тысячи человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на FINPROM.KZ.

Доля квалифицированных кадров, покинувших Казахстан составила 54% или 20,4 тысячи человек, на 17% больше по сравнению с 2015 годом, когда отток профессионалов составил 17,4 тысячи.

*Данные за 2016 год отсутствуют

Прибыло в Казахстан всего 16,1 тысячи человек (из СНГ - 11,6 тысячи, из других стран - 4,5 тысячи), на 3,5% меньше по сравнению с 2015 годом (было 16,7 тысячи человек).

Отрицательное сальдо составило 21,6 тысячи человек, для сравнения в 2015 году - 13,4 тысячи человек.

Квалифицированных кадров в 2017 году прибыло всего 5,8 тысячи человек, что на 15% меньше, чем в 2015. Их доля от общего количества прибывших в РК составила 36%, в 2015 году - 40,9%.

Традиционно, отток идет по техническим специальностям - 6,6 тысячи человек, экономическим - 3,6 тысячи и педагогическим - 2,3 тысячи.

Взамен прибыло 1,3 тысячи технических специалистов, 841 экономист и 718 педагогов.

Именно в этих трех сферах показатели сальдо миграции наиболее негативны, то есть отток специалистов в этих отраслях не восполняется в должной мере.