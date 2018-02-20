В Алматы выявляют факты продажи алкоголя лицам до 21 года

В ходе проводимого оперативно-профилактического мероприятия инспекторами УВД Алмалинского района выявлены факты нарушения требований реализации алкогольных напитков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

"Во время отработки наши сотрудники заприметили молодого человека, выходящего из продуктового магазина с банкой пива и чипсами. При проверке документов оказалось, что гражданину еще нет 21 года. Продавец стала отрицать факт продажи. Однако, по приезду владелицы магазина, она созналась, что продала одну банку пива, не удостоверившись в возрасте покупателя, так как не знала такой нормы закона. После разъяснительной работы инспекторами был составлен административный протокол по ст.200 ч.1 КРКобАП - нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции. Наложенный штраф будет оплачивать теперь хозяйка магазина. Владельцы продуктовых магазинов обязаны доводить до продавцов необходимые нормы закона РК, а именно требования реализации алкогольной продукции и табачных изделий по установленной возрастной категории. Незнание закона не освобождает от ответственности", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.