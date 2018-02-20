Тенге продолжает укрепляться
В обменниках доллар покупают/продают за 318,6-319,8 тенге, евро - за 394,5-397,5 тенге, рубль - за 5,64-5,71 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 318,8 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 318,6-319,8 тенге, евро - за 394,5-397,5 тенге, рубль - за 5,64-5,71 тенге.
Фото: qostanay.tv.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.