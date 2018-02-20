Бозумбаев о прогнозах паводков: службы привыкли ссылаться на синоптиков

Глава Минэнерго пообещал, что Казгидромет будет давать прогнозы с вероятностью исполнения до 90%.

Казахстанские синоптики будут прогнозировать паводки с вероятностью исполнения до 90%. Об этом министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил Премьер-Министру РК Бакытжану Сагинтаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году, особенно со стороны местных исполнительных органов, было много нареканий на службу Казгидромета. Потом выделяли дополнительные деньги на закуп дополнительного оборудования. Какова ситуация сегодня? Будут ли вопросы? Обеспечены ли всей необходимой информацией служба ЧС и местные исполнительные органы», - обратился глава Правительства к министру энергетики на заседании Кабинета министров.

Канат Бозумбаев сообщил, что синоптики поменяли систему прогнозов. В частности, если раньше гидрологический прогноз составляли за три месяца вперед, то теперь с 1 марта службы Казгидромета будут составлять семидневный заблаговременный прогноз.

«Его вероятность больше 90%, и каждые три дня будут корректировки. То есть все государственные органы с большей вероятностью будут информированы о происходящих климатических и других изменениях. Также кроме старых методик применяются новые подходы этой математической модели, исследования с помощью радаров. Поэтому, я думаю, что в полном объеме информация будет», - отметил глава Минэнерго.

Между тем он подчеркнул, что оснащение Казгидромета - это пятилетняя программа, и ее надо продолжать.

«То есть в этом году не будут ссылаться на Казгидромет, если не так пошло, что это вина Казгидромета, так как они не дали вовремя правильную информацию?», - переспросил Бакытжан Сагинтаев.

«Бакытжан Абдирович, я не знаю, привычки наших служб ссылаться на синоптика всегда есть, поэтому я не могу за них говорить. Но то, что Казгидромет будет давать прогнозы с вероятностью исполнения свыше 90%, это точно», - ответил Канат Бозумбаев.

Фото: azh.kz