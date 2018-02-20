Внесены изменения в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов

В частности, внесены следующие изменения: В Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденных указанным приказом: В пункт 3: Подпункт 1) изложен в следующей редакции: «1) благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проектированию озеленения, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы) и услуг (по расчистке, уборке, санитарной очистке осушению и озеленению территории), осуществляемые в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения;»; Подпункт 23) изложен в следующей редакции: «23) уполномоченный орган - структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющие функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений;»; Пункты 6 и 7 изложен в следующей редакции: «6. Все виды работ по озеленению территорий, предусмотренные проектной (проектно-сметной) документацией, выполняются по утвержденным проектам. Данные виды работ осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 7. Содержание зеленых насаждений включает в себя: 1) посадка зеленых насаждений; 2) рыхление почвы с устройством приствольных лунок, побелка деревьев, стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли; 3) устройство цветников, газонов, прополка сорняков, покос травы, укрытие роз в зимний период; 4) полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода; 5) санитарная обрезка аварийных, сухостойных, перестойных деревьев и кустарников, формирование кроны; 6) внесение удобрений; 7) борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений.»; Пункт 9 изложен в следующей редакции: «9. Мероприятия по омолаживанию деревьев и прореживанию густо произрастающих деревьев проводятся до начала вегетации или поздней осенью.»; Пункт 17 изложен в следующей редакции: «17. Услуги по содержанию и защите зеленых насаждений, а также проведение инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений на землях общего пользования, осуществляются организациями.»; В Типовых правилах благоустройства территорий городов и населенных пунктов, утвержденных указанным приказом: Подпункт 1) пункта 3 изложен в следующей редакции: «1) благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проектированию озеленения, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы) и услуг (по расчистке, уборке, санитарной очистке осушению и озеленению территории), осуществляемые в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения;»; Дополнены пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. Все виды работ по благоустройству территорий, предусмотренные проектной (проектно-сметной) документацией, выполняются по утвержденным проектам. Данные виды работ осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.»; Пункт 7 изложен в следующей редакции: «7. Уборка и содержание мест общего пользования включают в себя следующие виды услуг: 1) уборка и вывоз мелкого и бытового мусора и отходов; 2) уборка и вывоз крупногабаритного мусора и отходов; 3) подметание; 4) покос и вывоз камыша, бурьяна, травы и иной дикорастущей растительности; 5) текущий ремонт и окраска ограждений и малых архитектурных форм.»; Пункт 32 изложен в следующей редакции: «32. Количество, размещение и оборудование площадок должны соответствовать государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.». Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.