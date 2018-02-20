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Внесены изменения в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 января 2018 года № 39 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» (не введен в действие)
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В частности, внесены следующие изменения:
В Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденных указанным приказом:
В пункт 3:
Подпункт 1) изложен в следующей редакции:
«1) благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проектированию озеленения, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы) и услуг (по расчистке, уборке, санитарной очистке осушению и озеленению территории), осуществляемые в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения;»;
Подпункт 23) изложен в следующей редакции:
«23) уполномоченный орган - структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющие функции в сфере регулирования вопросов содержания и защиты зеленых насаждений;»;
Пункты 6 и 7 изложен в следующей редакции:
«6. Все виды работ по озеленению территорий, предусмотренные проектной (проектно-сметной) документацией, выполняются по утвержденным проектам. Данные виды работ осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
7. Содержание зеленых насаждений включает в себя:
1) посадка зеленых насаждений;
2) рыхление почвы с устройством приствольных лунок, побелка деревьев, стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
3) устройство цветников, газонов, прополка сорняков, покос травы, укрытие роз в зимний период;
4) полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;
5) санитарная обрезка аварийных, сухостойных, перестойных деревьев и кустарников, формирование кроны;
6) внесение удобрений;
7) борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений.»;
Пункт 9 изложен в следующей редакции:
«9. Мероприятия по омолаживанию деревьев и прореживанию густо произрастающих деревьев проводятся до начала вегетации или поздней осенью.»;
Пункт 17 изложен в следующей редакции:
«17. Услуги по содержанию и защите зеленых насаждений, а также проведение инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений на землях общего пользования, осуществляются организациями.»;
В Типовых правилах благоустройства территорий городов и населенных пунктов, утвержденных указанным приказом:
Подпункт 1) пункта 3 изложен в следующей редакции:
«1) благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке и обеспечению безопасности территории, устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснабжения, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проектированию озеленения, снижению уровня шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы) и услуг (по расчистке, уборке, санитарной очистке осушению и озеленению территории), осуществляемые в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения;»;
Дополнены пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Все виды работ по благоустройству территорий, предусмотренные проектной (проектно-сметной) документацией, выполняются по утвержденным проектам. Данные виды работ осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.»;
Пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. Уборка и содержание мест общего пользования включают в себя следующие виды услуг:
1) уборка и вывоз мелкого и бытового мусора и отходов;
2) уборка и вывоз крупногабаритного мусора и отходов;
3) подметание;
4) покос и вывоз камыша, бурьяна, травы и иной дикорастущей растительности;
5) текущий ремонт и окраска ограждений и малых архитектурных форм.»;
Пункт 32 изложен в следующей редакции:
«32. Количество, размещение и оборудование площадок должны соответствовать государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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