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В столичных поликлиниках бахилы будут выдавать бесплатно

20 февраля 2018, 12:01

Об этом рассказал заместитель акима Астаны.

В Астане разрабатывают единые правила, регулирующие выдачу бахил в медицинских организациях. Об этом заявил начальник столичного управления здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева с населением горожане задали вопрос о том, почему в некоторых поликлиниках выдают бесплатные бахилы, а в некоторых их продают.

«Очень правильный вопрос. Его часто задают в последнее время. На самом деле каких-либо правил, регламентирующих платность или бесплатность этой услуги в поликлиниках нет. Поэтому нами сейчас проводится большая работа совместно с Агентством государственной службы и противодействию коррупции по систематизации и определению стандартов для всех медицинских организаций. Я думаю, мы этот вопрос в ближайшее время закроем, бахилы если и будут выдаваться, то только в бесплатном порядке», - заверил Камалжан Надыров.

Фото: inform.kz


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