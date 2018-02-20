Нигматулин принял посла Франции

Они обсудили вопросы расширения партнерства во всех сферах двустороннего взаимодействия.

Сегодня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Казахстане Филиппа Мартинэ, сообщает Zakon.kz.

Собеседники обсудили вопросы расширения партнерства во всех сферах двустороннего взаимодействия, в т.ч. и между парламентариями.

Отметив, что в 2018 году отмечается 10-летие Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией, Н.Нигматулин подчеркнул доверительный политический диалог и всестороннее сотрудничество, выстроенные за эти годы между двумя странами.

Спикер Мажилиса выразил надежду и на использование в интересах стран потенциала Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, законопроект о ратификации которого уже утвержден в обеих палатах Парламента Франции.

Как отметил в свою очередь Филипп Мартинэ, Казахстан – важный партнер Франции не только в области политики, но и экономики.

Среди перспективных направлений дальнейшего взаимодействия собеседники назвали аграрный сектор, образование, туризм, межрегиональное сотрудничество.

Нурлан Нигматулин и Филипп Мартинэ констатировали и важность дальнейшей активизации межпарламентского диалога. По словам Спикера Мажилиса, в свете реализации основных задач Послания Президента Казахстана практический интерес для казахстанских парламентариев представляет опыт Франции по законодательному обеспечению внедрения инновационных технологий, цифровизации.