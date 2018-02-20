Нигматулин принял посла Франции
Они обсудили вопросы расширения партнерства во всех сферах двустороннего взаимодействия.
Сегодня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Казахстане Филиппа Мартинэ, сообщает Zakon.kz.
Собеседники обсудили вопросы расширения партнерства во всех сферах двустороннего взаимодействия, в т.ч. и между парламентариями.
Отметив, что в 2018 году отмечается 10-летие Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией, Н.Нигматулин подчеркнул доверительный политический диалог и всестороннее сотрудничество, выстроенные за эти годы между двумя странами.
Спикер Мажилиса выразил надежду и на использование в интересах стран потенциала Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, законопроект о ратификации которого уже утвержден в обеих палатах Парламента Франции.
Как отметил в свою очередь Филипп Мартинэ, Казахстан – важный партнер Франции не только в области политики, но и экономики.
Среди перспективных направлений дальнейшего взаимодействия собеседники назвали аграрный сектор, образование, туризм, межрегиональное сотрудничество.
Нурлан Нигматулин и Филипп Мартинэ констатировали и важность дальнейшей активизации межпарламентского диалога. По словам Спикера Мажилиса, в свете реализации основных задач Послания Президента Казахстана практический интерес для казахстанских парламентариев представляет опыт Франции по законодательному обеспечению внедрения инновационных технологий, цифровизации.
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