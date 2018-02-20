Как будут наказывать за установку незаконных игровых автоматов

В Алматы проводится работа по изъятию незаконных игровых автоматов, сообщает Zakon.kz.

Управлением государственных доходов по Медеускому району совместно с Акиматом Медеуского района и Местной полицейской службой проводится работа против незаконно установленных игровых автоматов с денежным выигрышем, так называемые «желто-зеленые лотерейные терминалы».

Однако, данные автоматы к лотереям не имеют никакого отношения. Согласно Закону РК «О лотереях и лотерейной деятельности» единственным оператором лотереи по республике является АО «Сәтті Жұлдыз», который проводит моментальные и тиражные лотереи с выдачей фискальных чеков покупателям. При этом, другим лицам запрещается организация и проведение в РК иных лотерей.

Только за один день работы в 4 продуктовых магазинах установлено и изъято 15 игровых автоматов с денежным выигрышем. Хозяева магазинов за 15-20 тыс. тенге предоставляли физическим лицам в аренду уголки для установки игровых автоматов. Некоторые игровые автоматы были подключены к охранной организации «Кузет».

Ежедневный доход с каждого автомата составляет от 40 до 100 тыс.тенге в зависимости от места расположения. Ввиду незаконности с этих доходов налоги не уплачивались. Материалы будут направлены в соответствующие органы для привлечения к ответственности и конфискации. Хозяева магазинов также будут привлекаться к ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса.

Согласно Закона РК «Об игорном бизнесе» залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.

При этом размещение залов игровых автоматов на территории Республики Казахстан, за исключением вышеуказанных территорий, запрещается.

В соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Необходимо отметить, что незаконно установленные игровые автоматы не только наносит ущерб бюджету, но и существенный вред на материальное положение населения.

Подрастающее поколение в целях извлечения легких денег большое время проводит за игровыми автоматы, идут на преступление, суициды. Имеются факты, когда люди полностью заработную плату заложили на эти автоматы. Мы должны всем обществом должны бороться с этим злом.

Работа в данном направлении продолжается.