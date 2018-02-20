Риск образования льда будут измерять на дорогах Алматы 

Акиматом города Алматы совместно с мировым производителем дорожной техники Marcel Boschung AG в рамках реализации комплексного решения для централизованного управления и оптимизации содержания города установлена первая в Казахстане придорожная метеостанция в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Установленная система в Медеуском районе (Экопост) позволит городским коммунальным службам получать точную информацию о состоянии дорожного покрытия, о видимости, предупреждает об осадках, а также прогнозировать возможное образование гололеда, тем самым повысить эффективность и своевременность противогололедной обработки.

Измерительная станция состоит из активных датчиков покрытия, которые измеряют следующие параметры: температуру поверхности, состояние покрытия, фактор соли, риск образования льда, присутствие гололеда, толщина водной пленки на покрытии, а также количество осадков. Метеостанция установлена в тестовом режиме, измеряет показатели в радиусе до 3 км. Данные виды установок успешно работают в крупных аэропортах, мегаполисах США и Европы.

Отметим, что при работе с данной системой коммунальные службы Алматы планируют сократить количество используемых ПГМ (противогололедных материалов) на 20%.