Сагинтаев поручил держать на контроле паводковую ситуацию в РК

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отчитал акимов областей за то, что «многие вещи не отработаны еще» в рамках противопаводковых мероприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как докладывалось, проведен ряд работ, очень объемные работы. Однако, в будущем не менее важны работы есть - это не только противопаводковые мероприятия, но и строительство новых водохранилищных конструкций. Это нужно рассмотреть отдельно: в Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях. Нам необходимо посмотреть по поручениям, данным на заседании в Жамбылской области. Проводится много работы, но, однако, нужно быть готовыми ко всему. Необходимо держать все под контролем», - сказал Б. Сагинтаев.

В то же время он призвал глав регионов принять эффективные меры по предотвращению последствий от паводков для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне риска.

«Чем миллиарды выделать на последствия, лучше правильные программы принять и соответствующие решение одним разом закрыть. Вот что получается? В прошлом году мы из резерва выделили 5,8 млрд тенге. Акимат Акмолинской области говорит, «мне бы хватило 2-3 млрд тенге, чтобы целый микрорайон построить». В этом году по новой. Вот Кызылорда просит уже более 2 млрд. Не дай Бог, конечно. Скоро кто-то еще появится, будет просить. Это, я считаю, что не эффективная трата денег», - пояснил глава кабмина.

«Лучше правильно посмотреть где дамбы, где другие сооружения, а где вообще переселить людей, и ответственность большая со стороны акимов областей. Ни один аким не среагировал на выступление министра внутренних дел (Калмуханбет Касымов). Он в своем выступлении сказал, в каких областях, что не делается. А практически все акимы доложили, что хорошо у них все отрабатывается. Ну, хорошо отрабатывается - мы приветствуем, а почему многие вещи до сих пор не отработаны?» - отметил Б. Сагинтаев.

В связи с этим он дал поручения главам профильным ведомств держать этот вопрос на особом контроле.

«Поэтому Калмуханбет Нурмуханбетович, вместе с Аскаром Узакпаевичем (первый вице-премьер РК, Мамин) постоянно держите на контроле, на мониторинге бесхозные сооружения гидротехнические, другие. Чтобы как в прошлом году не было, что искали крайнего - в итоге оказались крайний «Казгидромет», что неправильно дают сводку. А то, что сами прошляпили, грубо говоря, никто на это не обратил внимания и не стал на себя брать. Поэтому работу продолжаем. Аскар Узакпаевич, по вашей части контроль за вами. Умирзак Естаевич, по вашей линии за вами», - заключил премьер.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Мой город