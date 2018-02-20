Определилась дата следующего боя Фирузы Шариповой

Чемпионка мира по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана проведет следующий бой уже этой весной, сообщает Zakon.kz.

“Следующий бой Фирузы состоится 12 мая. В качестве места проведения рассматриваются “Тараз-Арена” в Таразе и недавно построенная в Санкт-Петербурге М-1 Арена. Я слетал в Тараз, посмотрел арену, встретился с руководством, мы все обсудили. В любом случае Фируза выступит в Таразе в этом году - если не 12 мая, то после этого. Также 8 февраля в Питере я присутствовал на открытии М-1 Арены - это современная арена для единоборств, которая идеально нам подходит.

Соперницу Фирузы мы объявим в ближайшее время. Могу сказать, что это один из лидеров весовой категории, в которой выступает Фируза. Такой серьезной соперницы у нее еще не было, это будет самый сложный и значимый бой для нее.

Начиная с 7 февраля Фируза приступила к подготовке к предстоящему поединку в “Академии бокса” в Москве. На данный момент подготовка идет полным ходом. Фируза в хорошей форме, у нее отличное настроение. Она планирует стать абсолютной чемпионкой мира - это наша цель номер один, и мы идем к ней”, - рассказал менеджер казахстанской чемпионки Сергей Завилейский.

Напомним, в предыдущем поединке 30 декабря в Алматы Фируза Шарипова завоевала пояса чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе, победив бельгийку Джемиллу Гонтарюк. Это сделало ее чемпионкой мира в двух весовых категориях, так как ранее она получила чемпионские пояса по версиям WIBA и WBU в легком весе.