В МКС РК прокомментировали новый вариант латиницы

Новый вариант алфавита казахского языка на латинице соответствует всем параметрам казахско-орфографического принципа.

В кулуарах правительства председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Куат Борашев прокомментировал новый вариант казахского алфавита на латинице, передает корреспондент Zakon.kz.

«Насчет апострофов уже всесторонне обсуждалось среди общества - лингвисты и технические сотрудники изучили эту проблему. Юникоды - это удобно, и все их поддерживают. Последний вариант мы уже со всеми поговорили, он соответствует всем параметрам казахско-орфографического принципа», - сказал он.

При этом К. Борашев отметил, что лингвисты обсуждали несколько вариантов алфавита.

«Алфавит - это дело ученых, которые занимаются лингвистикой. Они уже несколько раз по этому поводу обсуждали уже несколько вариантов, и сейчас утвержден тот вариант, с которым все согласились», - пояснил представитель МКС.

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«Сейчас разрабатываются орфографические правила, и после этого мы полностью дадим вам ответ. В рабочих группах будут утверждаться орфографические правила, и там будут утверждаться», - уточнил на этот счет спикер.

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Ксения Давыдова, Астана.