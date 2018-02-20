Против жены Аршавина возбудили уголовное дело за угрозы отрезать пальцы казахстанской модели

Супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что против нее возбуждено уголовное дело после заявления казахстанской модели Ольги Семеновой, передает eurosport.ru.

«Все действительно серьезно. На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего.Андрей, конечно, в шоке от всего, что сейчас происходит. С этой моделью он тоже не поддерживает контакт, тогда в клубе была их первая и последняя встреча. Так что мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся», – сказала Алиса «СтарХит».

Скандал произошел в начале 2018 года, когда Аршавин был замечен в ночном клубе в компании Семеновой. В ходе личной переписки с соперницей Алиса представилась сотрудником ФСБ, угрожала подложить Семеновой наркотики и отрезать пальцы.

В январе 2018 года Алиса Аршавина устроила скандал в самолете. Она представилась майором ФСБ. С самолета ее вместе с детьми в итоге сняли.

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