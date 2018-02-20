В Астане мошенники под предлогом банкетов с важными людьми выуживали деньги у ресторанов

Криминальная полиция разыскивает мошенников, обманувших руководство и администраторов нескольких отелей и ресторанов в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Как выяснили полицейские, мошенники по телефону, представляясь руководством акимата города, звонят в рестораны или банкетные залы и сообщают их руководителям, что к ним на ужин или обед прибудет аким города (заместители акима) со своими гостями. Как правило, в числе гостей мошенники называют имена известных общественных деятелей или представителей руководства государственных структур. По случаю такого посещения якобы ему, то есть руководителю отдела (помощнику) поручен заказ банкета по телефону.

"При этом убеждает руководство заведения, что посещение столь высоких гостей - это дополнительная возможность отрекламировать свое заведение. Заверив представителя заведения в том, что банкет будет непременно оплачен по завершению, «заказчик» просит, чтобы на столе желательно было очень дорогое спиртное, при этом специально называются редкие сорта элитного коньяка и других напитков, которых, как правило, нет в ассортименте увеселительных заведений. Для убедительности «заказчик» подсказывает представителю ресторана в каких магазинах города можно приобрести элитное спиртное. Однако, через некоторое время мошенник опять перезванивает в ресторан и сообщает, что он находится в специализированном магазине, где в ассортименте имеется нужное спиртное. И, чтобы администратор не тратил время на дорогу, убеждает представителя ресторана оплатить за спиртное через Qiwi-кошелек. При этом, убеждая ресторатора еще раз, что общая оплата будет произведена по окончанию банкета", - рассказали в полиции.

Потерпевшие, не желая отказываться от банкета, перечисляли деньги на приобретение элитного спиртного. После чего «заказчики банкета» отключали телефоны и исчезали.

В настоящее время полицейские устанавливаю мошенников. Департамент внутренних дел Астаны просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки телефонных аферистов.

Если вы обладаете какой-либо информацией полиция просит обратиться в ДВД Астаны (ул. Бейбитшилик 19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-48, 71-60-69, 71-60-10, или на 102.

фото: shkolazhizni.ru