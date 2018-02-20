За качеством бензина будут следить на казахстанских АЗС

С 1 января 2019 года на АЗС, расположенных на территории столицы, городов республиканского, областного и районного значения, будут установлены контрольные приборы учета, сообщает Zakon.kz.

КПУ измеряют количественные и качественные характеристики нефтепродуктов и отправляют данные онлайн-режиме Комитету государственных доходов МФ РК.

В Управлении госдоходов по Алмалинскому району Алматы напомнили, что согласно Закону РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" нефтепродукты должны производиться и реализовываться через эти приборы.

На остальных АЗС страны КПУ будут установлены с января 2021 года.

С 1 января 2019 года за неустановленный КПУ предусмотрен штраф от 100 до 300 МРП с конфискацией нефтепродуктов.

К применению допускаются КПУ, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством РК в области обеспечения единства измерений. Список зарегистрированных приборов в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, размещен на сайте РГП «КазИнМетр».

"При этом необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РК от 16.03.2016 года №126 "Об утверждении Правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета". Кроме того, сообщаем об утверждении "Технических требований к нефтеперерабатывающим заводам для организации системы сбора, обработки и передачи данных с контрольных приборов учета" утвержденным Председателем Правления АО "Национальные информационные технологии" от 23.09.2016 г", - сообщили в управлении госдоходов.

В управлении владельцам всех АЗС порекомендовали установить КПУ до 1 июля 2018 года.

Фото: kolesa.kz.