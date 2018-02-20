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Прототип LADA XRAY Cross сфотографировали в Тольятти

20 февраля 2018, 12:46

В распоряжении популярного издания RCI News оказались первые фотографии тестового прототипа перспективной модели LADA XRAY Cross, который был замечен на дорогах общего пользования в Тольятти.

Как неоднократно сообщалось ранее, LADA XRAY Cross – это кросс-версия обычной модели LADA XRAY. Серийное производство новинки должно стартовать летом нынешнего года.

Как видно на шпионских фото, прототип «проходимого» 5-дверного LADA XRAY Cross получит модифицированный аэродинамический обвес кузова, а также рейлинги и антенну-плавник на крыше.

Среди других отличий от стандартной модели LADA XRAY: набор 17-дюймовых «катков» и внушительный дорожный просвет. Предполагается, что клиренс такого автомобиля составит порядка 215 мм, что на 20 мм больше, чем у обычного XRAY.

В целом, внешний вид серийного LADA XRAY Cross будет практически идентичен концепту LADA XRAY Cross Concept, который компания «АвтоВАЗ» показала два года назад в рамках Московского автосалона. Повторимся, серийный выпуск машины должен стартовать в июне.

Via livecars


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