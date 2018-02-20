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В ЮКО разбойник напал на дом, в котором находились двое детей

20 февраля 2018, 12:48

Общая сумма ущерба составила 500 тыс тенге.

Полицейские Ордабасинского района задержали подозреваемого в разбое, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

7 февраля в дежурную часть Ордабасинского РОВД с заявлением обратился 48-летний мужчина. Он сообщил, что в его дом ворвались неизвестные, которые совершили разбойное нападение.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в дом потерпевшего ворвался неизвестный, который, применив физическое силу, связал детей в возрасте 6 и 12 лет, украл золотые изделия и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила 500 тыс тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОВД задержали подозреваемого, местного жителя.

В настоящее время по факту разбоя проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.


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