Абаев: Апостроф усложнял работу на компьютере

Новый вариант алфавита казахского языка на латинице будет более эффективным, менее затратным и еще раз доказывает тот факт, что глава государства при принятии важных стратегических вопросов прислушивается к мнению общественности - Д. Абаев.

В кулуарах правительства РК министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев прокомментировал новый вариант алфавита казахского языка на латинице, отметив, что в работу над представленным вариантом были вовлечены специалисты разных отраслей, в том числе и IT, передает корреспондент Zakon.kz.

«Большую работу провели в рамках рабочей группы по техническому внедрению латиницы. У нас и у специалистов, которые работали в этом направлении, возникли определенные вопросы. Потому что если смотреть на апостроф, он идет как специальный знак и как разделитель. То есть это усложняет и поисковые какие-то вещи, определенные алгоритмы, даже в том числе какие-то финансовые», - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что глава государства услышал мнение специалистов и в том числе и в сфере IT.

«Вы знаете, что идет достаточное вовлечение разных специалистов в этот вопрос по переходу на латиницу. Мнение было услышано. Я думаю, что новый вариант будет более эффективным, менее затратным и еще раз доказывает тот факт, что глава государства при принятии важных стратегических вопросов прислушивается к мнению общественности», - подчеркнул министр.

«Такие точечные вопросы нужно задавать специалистам. Наша группа возглавляла техническое внедрение алфавита. Относительно того, окончательный это вариант это или нет - мы все прекрасно знаем, это ни для кого не секрет, что идеального алфавита, наверное, не существует. Жизнь диктует свои условия, необходимые решения. Поэтому, я думаю, работа в этом направлении в той или иной степени будет продолжаться. Уже с более практичной реализацией, наверное. Но я думаю, что этот вариант наиболее сейчас на данном этапе приемлем, и учел мнение не только ученых-лингвистов, но и даже IT-специалистов», - добавил Д. Абаев.

При этом он пояснил, что спешки в вопросах перехода на новый алфавит не должно быть.

«Этот вопрос сейчас на повестке дня не стоит. Никакой спешки подгонять никто никого не будет .Все будет делаться с учетом здравого смысла и необходимости (…). Насколько я знаю, на новый алфавит переведено совсем небольшое количество вывесок. Естественно, я думаю, они должны будут поправить. Нынешняя версия алфавита она окончательная», - сказал глава МИК РК.

Насчет перевода банкнот он уточнил, что со временем их также будут менять.

«Будут менять со временем, да. Но это не отменяет того факта, что уже выпущенные деньги будут в ходу», - резюмировал министр.

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Ксения Давыдова, Астана

Фото: Хабар 24