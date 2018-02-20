Как изменился состав госслужащих в Казахстане

Казахстан, в отличие от ряда развитых стран избежал проблемы со старением госаппарата и гендерным дисбалансом.

На заседании правительства РК одобрен Национальный доклад о состоянии государственной службы в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Национальный доклад содержит три раздела. В первом разделе приведены этапы развития госслужбы через призму исполнения стратегических документов страны. За годы независимости в этой сфере проведены три реформы. Все они были напрямую связаны с процессами трансформации государства и становления госуправления», - сказала заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

По ее словам, институализация этого направления началась с подписания Указа Президента, имеющего силу закона «О государственной службе».

«С его принятием были установлены иерархия должностей госслужащих, определен их правовой статус и введены антикоррупционные ограничения. Следующим этапом стало утверждение Стратегии «Казахстан-2030» с долгосрочным приоритетом сформировать профессиональное правительство. (…) Сегодня в результате последовательных реформ создана уникальная модель, которая основана на принципах меритократии, эффективности и подотчетности обществу», - подчеркнула она.

Во втором разделе документа приведен анализ состояния госслужбы за весь период Независимости.

«Как свидетельствует обзор, сегодня мы по многим показателям отвечаем международным стандартам, а по отдельным из них - опережаем. Так, Казахстан, в отличие от ряда развитых стран избежал проблемы со старением госаппарата и гендерным дисбалансом. Сегодня средний возраст госслужащего - 39 лет, тогда как в 1991 году он составлял 44 года. Это соответствует нынешнему показателю стран ОЭСР, где отчетливо виднеется старение кадров. На госслужбе работают 55% женщин, тогда как в Италии, Бельгии, Испании их количество составляет 50%», - проинформировала А. Шаимова.

При этом замглавы Агентства добавила, что в отличие от ряда стран ОЭСР также внедрена единая рамка компетенции, которая успешно апробирована при проведении аттестации служащих корпуса «Б».

«Повысился качественный состав госслужащих. Сейчас высшее образование имеют 92%, на центральном уровне это 100% госслужащих. На низовых должностях районного и сельского уровня работают лица со средне-специальным образованием. Между тем, в 1993 году в отдельных министерствах работало 70% служащих с высшим образованием, на сельском уровне этот показатель составлял 50%. (…) С момента реализации Плана нации в четыре раза возросло число служащих, которые продвинулись по карьерной лестнице. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что более 77% респондентов верят меритократию при принятии кадровых решений. В 2001 году этот показатель составлял всего 39%», - сообщила она.

В то же время все еще имеется вопрос, который требует решения - это искоренение переработок.

«Одним из механизмов станет устранение дисбаланса в распределении штатной численности регионов. В настоящее время в среднем нагрузка на одного служащего на местах приходится 408 человек, причем максимальная нагрузка наблюдается в городах Алматы и Астана. В отдельных регионах имеются вопросы, когда количество руководителей превышает количество исполнителей», - уточнила представитель АДГСПК РК.

По ее мнению, такая ситуация сложилась в виду того, что руководители были заинтересованы в удержании квалифицированных кадров и соответственно шли на увеличение уровня отдельных категории должностей, соответственно с установлением более высокой зарплаты.

«Продолжается работа по приближению стандартов государственной и правоохранительной службы. Заключительная глава доклада содержит дальнейшие механизмы развития государственной службы. Среди них, конечно же повышение привлекательности, путем пересмотра зарплаты, улучшения социальных гарантии и искоренения практики переработок», - заключила А. Шаимова.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в свою очередь поручил подготовить Национальный доклад на подпись Президенту РК.

«В целом, доклад одобряем. Агентству по делам госслужбы и противодействия коррупции до 1 марта внести в Канцелярию на подпись национальный доклад с тем, чтобы мы в дальнейшем могли направить в Администрацию Президента РК», - подытожил он

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: BNews.kz