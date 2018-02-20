Казахстан внедряет в практику международные стандарты медицинского документирования фактов пыток

В Алматы проходит семинар-тренинг для судебно-медицинских экспертов на тему: «Эффективное расследование и документирование пыток и жестокого обращения в соответствии со Стамбульским протоколом».

Семинар организован Программой развития ООН в Казахстане, Министерством юстиции РК при содействии совместной Программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана».

Цель мероприятия заключается в усилении потенциала судебно-экспертной деятельности в сфере расследования фактов применения пыток.

Открывая работу семинара, менеджер проектов ПРООН в Казахстане Гульмира Тулесбаева отметила важность мер, принимаемых Казахстаном в сфере противодействия пыткам.

Ярким подтверждением этому является присоединение в 1998 г к Конвенции ООН против пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и обеспечение международных обязательств этой сфере.

Организаторами отмечается, что именно от результатов проводимого медицинского освидетельствования зависит эффективность работы правоохранительных органов в расследовании пыток и в обеспечении правосудия для жертв пыток в целом.

Директор Научно-исследовательского института судебных экспертиз Центра судебных экспертиз МЮ РК Ахметкали Джардемов в своем выступлении сообщил о том, что институтом разработана методика проведения медицинского освидетельствования по нормам Стамбульского протокола, которая вошла в государственный реестр методик судмедэкспертизы.

Судебно-медицинские эксперты в свою очередь отметили, что при поступлении запросов на освидетельствование по фактам физических пыток и психологического воздействия, сотрудники прокуратуры и адвокаты жертв пыток все чаще требуют от судмедэкспертов, экспертов-психологов и психиатров наличия сертификатов о прохождении обучения по Стамбульскому протоколу для проведения освидетельствования в соответствии с международными стандартами.

Своим опытом по обеспечению принципов Стамбульского протокола в судебно-экспертной деятельности в рамках семинара поделились практикующие международные и национальные эксперты Русудан БЕРИАШВИЛИ, Сергей МОЛЧАНОВ, Анара ИБРАЕВА, Арман АХАНБЕКОВ.

Программой мероприятия в частности предусмотрено изучение методик медицинского документирования фактов применения пыток, методик оценки вреда, причинённого здоровью пострадавшего, особенностей проведения осмотра лиц, подвергавшихся пыткам, методы пыток и описание повреждений, а также психологических доказательств пыток.

По словам экспертов, существенной проблемой сегодня является выявление признаков пыток, поэтому особое внимание уделено обсуждению принципов определения пыток от обычных травм.

Отдельная секция семинара посвящена решению кейса практических задач, где участники получат возможность совершенствовать полученные навыки на конкретных примерах.

По результатам встречи участники выработают практические рекомендации по адаптации международных стандартов Стамбульского протокола к казахстанским реалиям.

Справочно: Стамбульский протокол по эффективному расследованию и документированию пыток является общепринятым стандартом, которым руководствуются большинство стран, ратифицировавших Конвенцию против пыток. Этот документ является результатом совместной работы более 75 экспертов из 15 стран, который был представлен Верховному Комиссару ООН по правам человека и был признан в качестве руководства, содержащего международные стандарты расследования и документирования фактов пыток.