С 2018 года услуги нотариусов и адвокатов не освобождаются от налога на добавленную стоимость

В случае, если у нотариуса и адвоката оборот за календарный год превысит 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), такой нотариус или адвокат подлежит регистрации в качестве плательщика НДС, сообщает КГД Министерства финансов РК.

Например, учитывая, что МРП в 2018 году равен 2 405 тенге, поэтому в 2018 году оборот должен превышать 72 150,0 тыс. тенге.

Нотариусы и адвокаты, являющиеся плательщиками НДС, осуществляют исчисление НДС, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период (это календарный квартал), который определяется как разница между суммой НДС, начисленного с облагаемого оборота (это НДС по оказанным услугам), и суммой НДС, разрешенного к зачету (это сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам).

При этом, нотариусы и адвокаты, являющиеся плательщиками НДС, при совершении оборотов по реализации обязаны выписывать счета-фактуры получателям услуг в соответствии с положениями Налогового кодекса.