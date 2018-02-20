Кроссовер Volvo XC40 перешёл на три цилиндра

Компания Volvo официально представила первый в своей многолетней истории трёхцилиндровый бензиновый двигатель семейства Drive-E, дебют которого состоится на компактном кроссовере XC40.

Новый силовой агрегат — это 1,5-литровый бензиновый мотор, способный генерировать 158 лошадиных сил. Крутящий момент — 265 Нм, доступный в диапазоне 1 850-3 850 оборотов в минуту. Двигатель сочетается со стандартной трансмиссией 6МКП или же опциональным 8-диапазонным «автоматом».

Как уже отмечалось, новый двигатель дебютирует на недавно представленном компактном внедорожнике Volvo XC40. Согласно данным производителя, автомобиль со 158-сильным мотором способен разгоняться до максимальной скорости 200 км/ч. Ускорение с 0 до 100 км/ч — 9,4 секунды. Расход топлива (по циклу WLTP) — 7,1 литра на каждую сотню пути.

Новый 1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый мотор будет собираться на той же производственной линии, что и другие агрегаты шведского бренда. Особенностью двигателя является то, что он станет частью гибридной силовой установки, которая появится на модели Volvo XC40 позже.

Помимо всего прочего, сегодня шведский автогигант официально представил новую версию модели — Volvo XC40 Inscription. Автомобиль в таком исполнении получает эксклюзивную окраску кузова, уникальное оформление экстерьера и интерьера.

Например, для машины доступны такие «фишки», как 18-, 19- или 21-дюймовые «катки» особого дизайна, стальные накладки на порогах, декоративные элементы из плавниковой древесины и «кристальный» селектор трансмиссии.

Via livecars