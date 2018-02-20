До конца года МФЦА зарегистрирует порядка 100 иностранных компаний

На заседании правительства глава Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов рассказал о деятельности Центра, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы, согласно вашему поручению, запланировано проведение официальной церемонии открытия, которая состоится 5 июля в здании Конгресс-центра ЭКСПО. Для участия в церемонии приглашены руководители крупнейших международных компаний, институтов развития, финансовых организаций. Предшествовать официальному открытию будут пленарные сессии по стратегическим направлениям развития МФЦА. Среди значимых событий планируется проведение 13 Всемирного исламского экономического форума. Параллельно в Назарбаев-центре будет проведена первая международная конференция МФЦА по правовым вопросам», - сказал он.

По его словам, на данный момент создана вся необходимая инфраструктура и сформированы все органы МФЦА, определенные конституционным законом об МФЦА.

«Это Совет по управлению, администрация, комитет по регулированию финансовых услуг, суд и международный арбитражный центр. В рамках развития рынка капитала создана биржа МФЦА. Для обеспечения централизованного доступа по принципу одного окна сотрудникам и участникам МФЦА по визовым и иным вопросам создан экспат-центр», - перечислил К. Келимбетов.

В то же время он добавил, что главной новостью на сегодня является регистрация представительства Государственного банка развития Китая. Это существенный стимул для притока солидных инвесторов Китайской Народной Республики, считает глава МФЦА.

«В целом, мы планируем, что до конца года будут зарегистрированы порядка 100 компаний. МФЦА вызывает активный интерес у потенциальных инвесторов. В свою очередь, мы считаем, что в задачи по привлечению инвестиций в экономику Казахстана МФЦА выступает в качестве современной высокотехнологичной инфраструктуры с благоприятной юрисдикцией, предоставляющей все необходимые условия для привлечения как прямых, так и портфельных инвестиций. На данный момент МФЦА определен пул потенциальных участников, с которыми ранее были обозначены договоренности по совместному взаимодействию на площадке МФЦА», - проинформировал К. Келимбетов.

В целях активного продвижения МФЦА, формирования позитивного имиджа, как в Казахстане, так и за рубежом, а также привлечения участников МФЦА, разработана и реализуется комплексная информационно-коммуникационная стратегия. Также разработана стратегия роуд-шоу.

«Создана и готова к началу своей деятельности высокотехнологичная биржевая инфраструктура МФЦА (…). Совместно с Министерством финансов планируется размещение государственных ценных бумаг (ГЦБ), в том числе еврооблигаций на бирже МФЦА. Проводится совместная работа по выводу на IPO нацкомпаний. Утверждена Дорожная карта по выводу на IPO Казахтелеком в 2018 году, планируется утвердить аналогичные дорожные карты по компаниям Казатомпром и Эйр Астана.Просим правительство оказать поддержку развитию биржевой площадки МФЦА, а также убедительно просим рассмотреть представление в этом году мандатов на управление средствами Нацфонда управляющим компаниям с привязкой к МФЦА», - заключил К. Келимбетов.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по открытию МФЦА.

«Учитывая важность данного проекта, поручаю министерствам иностранных дел, финансов, национальной экономики, внутренних дел, по инвестициям и развитию, акимату Астаны и компании «Астана ЭКСПО» оказать необходимое содействие в ходе подготовки к проведению официальной презентации МФЦА. Министерству информации и коммуникаций совместно с МФЦА в целях активного продвижения МФЦА как в Казахстане, так и за его пределами, на постоянной основе проводить информационную поддержку. Министерствам иностранных и внутренних дел, труда и социальной защиты населения, акимату Астаны совместно с пограничной службой КНБ в рамках оказания содействия функционирования экспат-центра необходимо принять меры по созданию благоприятных условий по упрощению процедур оформления необходимых документов для участников МФЦА. по расширению прямых воздушных сообщений между Астаной и ведущими финансовыми центрами у нас запланировано как раз отдельное совещание», - резюмировал глава кабмина.

Ксения Давыдова