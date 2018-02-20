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Подробности запрета на выезд маленькой казахстанки из Турции рассказали в МИД РК

20 февраля 2018, 14:04

Вопрос был на контроле посла и руководства МИД РК.

Вчера суд Стамбула снял запрет на выезд маленькой Айлин Мозговой из Турции. Девочке один год и 10 месяцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

«Вчера суд Стамбула по семейным делам постановил снять запрет на выезд Айлин Мозговой и передать все законные права ребенка ее матери, независимо от результатов ДНК-теста, на котором настаивал истец», - сообщил Ануар Жайнаков в кулуарах заседания Правительства.

А. Жайнаков добавил, что гражданка Казахстана Виктория Мозговая обратилась в генеральное консульство Стамбула 1 февраля с просьбой помочь и с сообщением, что ей и ее дочери угрожает опасность в доме, где она проживала в Стамбуле. Она попросила помочь вернуться в Казахстан.

«Наши дипломаты в тот же день забрали ее из места нахождения и сопроводили в аэропорт. В аэропорту выяснилось, что местный суд по иску гражданина Турции наложил временный запрет на выезд дочери. После этого наши дипломаты разместили девушку с ребёнком в гостинице, оставили ей смартфон для постоянной связи. Позже они обратились в стамбульский суд по семейным делам с просьбой в ускоренном режиме пересмотреть решение о временном запрете на выезд нашей гражданки», - пояснил руководитель пресс-службы МИД РК.

По его словам, к делу подключилось и Посольство Казахстана в Анкаре, вопрос был на контроле посла и руководства МИД РК.

Фото: 24.kz


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