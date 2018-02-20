Новая категория учителей появится в Казахстане
Педагоги-мастеры будут получать наибольшую надбавку к заработной плате.
В Казахстане к имеющимся трем квалификационным категориям учителей добавится еще одна - педагог-мастер. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент BNews.kz.
"Президент говорит о том, что будут новые надбавки, и мы ведем к тому, что будет новая система аттестации. По ней у педагога будут новые надбавки. Мы планируем, что будет еще одна категория - педагог-мастер. Вот эти педагоги, которые пройдут национальный квалификационный тест, они будут получать 50 процентов от своего оклада надбавку к тому, что уже сегодня имеется", - рассказал журналистам Аймагамбетов во вторник.
Как ранее сообщалось, сегодня на совместном заседании комитета по социально-культурному развитию и социального совета учителя пожаловались депутатам мажилиса Парламента республики на принуждение участвовать в субботниках, отчётных встречах акимов с населением и подписываться на печатные СМИ.
Фото: из открытых источников
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