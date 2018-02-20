Жалобы учителей на субботники, отчётные встречи, подписку на СМИ дошли до депутатов

Учителя пожаловались депутатам Мажилиса Парламента РК на принуждение участвовать в субботниках, отчётных встречах акимов с населением и подписываться на печатные СМИ, передает корреспондент Bnews.kz.

"О каком поднятии престижа учителя может идти речь, если до сегодняшнего дня учителя принимают участие в субботниках, заполняют залы на отчётных встречах, встречах с различными гостями из других городов. То есть эта проблема существует до сегодняшнего дня. Также все мы знаем, что целая армия учителей участвует в подписке по всей республике, то есть мы выписываем все возможные республиканские, областные, районные газеты. Причём эта проблема происходит ежегодно. Она озвучивается, но решения до сегодняшнего дня нет", - сказал учитель русского языка и литературы средней школы №12 пос. Осакаровка Карагандинской области Асет Игенов на совместном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента и Социального совета.

В свою очередь депутат Мажилиса Бейбит Мамраев ответил, что данные функции преподаватели выполняют, поскольку они являются общественно-значимыми личностями.

"В отношении субботников, посещения общественных мероприятий... Мы тоже когда-то учились в школе, и у нас тоже не забыт, не стёрт образ учителя. Учитель всегда был примером. Это раз. Второе, учитель – это общественно-значимая личность. И здесь, уважаемые коллеги, как бы вам это ни было неприятно слышать, но я вынужден напомнить об значимости профессии педагога, который несёт в общество правильные, нужные, духовные и другие ценности", - ответил Бейбит Мамраев.

Фото: hizmet.today