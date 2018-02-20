Жалобы учителей на субботники, отчётные встречи, подписку на СМИ дошли до депутатов
Престиж профессии невозможно поднять, пока педагогов будут принуждать выполнять несвойственные им функции.
Учителя пожаловались депутатам Мажилиса Парламента РК на принуждение участвовать в субботниках, отчётных встречах акимов с населением и подписываться на печатные СМИ, передает корреспондент Bnews.kz.
"О каком поднятии престижа учителя может идти речь, если до сегодняшнего дня учителя принимают участие в субботниках, заполняют залы на отчётных встречах, встречах с различными гостями из других городов. То есть эта проблема существует до сегодняшнего дня. Также все мы знаем, что целая армия учителей участвует в подписке по всей республике, то есть мы выписываем все возможные республиканские, областные, районные газеты. Причём эта проблема происходит ежегодно. Она озвучивается, но решения до сегодняшнего дня нет", - сказал учитель русского языка и литературы средней школы №12 пос. Осакаровка Карагандинской области Асет Игенов на совместном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента и Социального совета.
В свою очередь депутат Мажилиса Бейбит Мамраев ответил, что данные функции преподаватели выполняют, поскольку они являются общественно-значимыми личностями.
"В отношении субботников, посещения общественных мероприятий... Мы тоже когда-то учились в школе, и у нас тоже не забыт, не стёрт образ учителя. Учитель всегда был примером. Это раз. Второе, учитель – это общественно-значимая личность. И здесь, уважаемые коллеги, как бы вам это ни было неприятно слышать, но я вынужден напомнить об значимости профессии педагога, который несёт в общество правильные, нужные, духовные и другие ценности", - ответил Бейбит Мамраев.
Фото: hizmet.today
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