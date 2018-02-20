Казахстанец предложил помощь в разработке клавиатуры для нового алфавита

Казахстанец Сакен Жолдас, который в конце прошлого года предложил вариант казахского алфавита на латинице с акутами, рассказал порталу Zakon.kz о том, как, по его мнению, будет внедряться новый вариант алфавита в Казахстане.

Напомним, вариант с верхними апострофами - акутами, представленный Сакеном Жолдасом, понравился председателю Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК Багдату Мусину.

"Этот вариант предложения мне по душе. Интересно, что люди не просто критикуют, а предлагают, и даже уже готовы сделать клавиатуру сами, без необходимости каких-либо затрат. Приятно, что в стране формируется общество, которое способно не просто критиковать, а предлагать свое видение", - написал тогда Мусин в Facebook.

По словам Сакена, 70% существующих шрифтов уже поддерживают алфавит на базе Acute. Адаптировать такой алфавит будет намного проще.

"В конце октября прошлого года я опубликовал видео со своей идеей алфавита, где используются акуты. Это видео стало вирусным. Многие поддержали его, в том числе Ерлан Карин и Багдат Мусин. После этого успеха, моя идея, видимо, дошла и до Администрации Президента. Важно, что общественное мнение повлияло на решение вопроса о латинице", - рассказал он.

Многие казахстанцы задаются вопросам о буквах "я" и "ц", вернее об их отсутствии в алфавите. По мнению Сакена, со временем мы должны адаптироваться к новому алфавиту без этих букв.

"Изначально в моей идее алфавита буква "я" была сочетанием букв "ya". Буква "ц" тоже была - "с". Я лично считаю, что в казахском алфавите этих букв не было, со временем мы адаптируемся. Поэтому идею в целом я поддерживаю. Но букву "я" все же я бы обыграл через "ya". Утвержденный вариант алфавита попроще, чем мой вариант. И вопрос с путаницей бук "и", "й" тоже думаю со временем решится. Все это сделано, чтобы не перегружать алфавит", - уточнил он.

Сакен также рассказал, что с удовольствием бы поработал над внедрением раскладки клавиатуры.

"У меня даже есть варианты решения этого вопроса. Уже сейчас есть на многих девайсах есть такая "фишка" - когда долго нажимаете на букву, то выходят символы с вариантом Acute. Второе решение, это как на видео ниже. Для этого нужна специальная клавиатура. На ней можно быстро печатать. Я думаю, это очень удобный вариант", - подытожил он.

Напомним, сегодня стало известно, что глава государства подписал указ об утверждении нового варианта казахского алфавита на латинице.

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Фото: dw.com