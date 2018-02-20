Врачи спасли недоношенных тройняшек в ЮКО

Шымкентские врачи выходили тройню, появившуюся на свет раньше срока. За малышей, каждый их которых родился весом полтора килограмма, боролись специалисты областного перинатального центра №2. Почти 40 дней врачи пристально следили за здоровьем недоношенных детей и выхаживали их. Сейчас тройняшки уже не нуждаются в дыхательной поддержке, набирают силы и, главное, вес, передает BNews.kz.

"Две девочки и мальчик появились на свет 16 января путем оперативного вмешательства на 2 месяца раньше положенного срока. После рождения все трое малышей находились на искусственном жизнеобеспечении. Семимесячные новорожденные родились раньше срока весом 1495 грамм - рост 38 см, 1590 грамм рост 40 см и 1640 грамм – рост 41 см", - рассказали медики.

Родственники тройняшек благодарят врачей, которые выходили их. После рождения в тяжелом состоянии все они были переведены в детское реанимационное отделение. Дыхательная система у малышей была еще несовершенной, поэтому врачи подключили всех троих малышей к аппарату искусственной вентиляции легких (респираторная поддержка). Около пяти дней все они находились в реанимации, где врачи боролись за их жизнь.

Еще месяц тройняшки находились в отделении патологии и выхаживания недоношенных детей. Все это время малыши находились под присмотром врачей, чтобы набрать вес и научиться сосать и глотать. Их помогли выходить современное медицинское оборудование и профессионализм врачей областного перинатального центра №2.

Малыши — две дочки Зухра и Захро и сын Хасан за это время набрали почти по килограмму веса каждый, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Состояние новорожденных стабильное, они находятся на грудном вскармливании. 20 февраля здоровеньких малышей провожал домой персонал областного перинатального центра №2. За последние 10 лет в области ежегодно рождаются 7-13 троен. Двойняшки рождаются чаще – около 800 ежегодно.

Фото: Ontrava.com