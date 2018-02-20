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Volkswagen показал новый электрокар I.D. Vizzion Concept

20 февраля 2018, 14:20

Немецкая компания Volkswagen официально анонсировала мировую премьеру нового концептуального электрокара I.D. Vizzion Concept, и опубликовала первые изображения автомобиля.

Концептуальный VW I.D. Vizzion Concept – это ещё один грядущего электрического семейства Volkswagen I.D. Как отмечают в пресс-центре бренда, габаритная длина концепта превышает пять метров (5,11 метра). Прототип должен показать миру, как будут выглядеть будущие серийные автомобили марки.

Также известно, что в оснащение электромобиля Volkswagen I.D. Vizzion Concept входит инновационная технология «цифровой водитель». В компании, пока, говорят, что это — комплекс систем автономного управления, которые смогут самостоятельно прокладывать маршрут и вести автомобиль в потоке.

Мало того, контролировать многими функциями автомобиля можно через так называемого «виртуального помощника, с которым водитель общается посредством голосовых команд и жестов». В общем, перед нами «автомобиль будущего от Volkswagen».

В оснащение концептуального фастбэка VW I.D. Vizzion Concept входит электрическая силовая установка. Её мощность – 225 кВт (306 лошадиных сил). Заявленная максимальная скорость – 180 км/ч. Благодаря комплекту аккумуляторных батарей автомобиль сможет проезжать порядка 665 км.

Как видно на скетче, в салоне концепта Volkswagen I.D. Vizzion Concept расположено четыре раздельных кресла, и нет рулевого колеса. В оформление салона использованы высококачественные материалы. Более подробная информация о новинке будет рассекречена ближе к старту автосалона в Женеве-2018.

Via livecars


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