Полицейский рассказал о резонансном ДТП возле «Керуена» в Астане

Мужчина отметил, что не может сказать, был ли у обвиняемого приступ эпилепсии, поскольку не является врачом.

Инспектор Сапар Уйсинбаев, приехавший 12 ноября 2017 года на место ДТП возле ТРЦ «Керуен» через несколько минут, дал показания в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я приехал на место ДТП через несколько минут. Я увидел, что водитель сидит на земле, на него мне указали люди. Ботинки лежали неподалеку. Люди говорили, что он не пьяный, ему плохо. Он вел себя, как будто пьяный или больной, не знаю. Перегара не было. Как приехал, я сразу же включил видеорегистратор», - сказал сотрудник полиции.

Полицейский отметил, что не может сказать, был ли у обвиняемого приступ эпилепсии, поскольку не является врачом. Между тем, судья Канат Дуйсембиев напомнил инспектору о его ранних показаниях.

«Со слов очевидцев, с ним произошел приступ, и когда его вытаскивали на улицу, изо рта у него шла пена», - напомнил судья сотруднику его показания трехмесячной давности.

В свою очередь, С. Уйсинбаев сослался на то, что ДТП произошло 3 месяца назад и он плохо помнит некоторые нюансы.

Напомним, 12 ноября возле ТРЦ «Керуен» произошло ДТП с наездом на пешеходов - одна из них, Асель Рымханова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель Infiniti Болат Молдагалиев повредил несколько припаркованных машин. Инцидент сразу же вызвал широкий резонанс.

В органах внутренних дел заявили о том, что по данному факту ведется расследование. Впоследствии виновник ДТП Болат Молдагалиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором попросил прощения у пострадавших и заявил, что болен эпилепсией.

Вместе с тем, 16 февраля в ходе главного судебного разбирательства врач-эксперт объявила, что припадка эпилепсии у обвиняемого выявлено не было.

Фото: inform.kz