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У биткоина нашли дно

20 февраля 2018, 14:37

Отметку 5,9 тысячи долларов, до которой криптовалюта опускалась 6 февраля, назвали ее дном.

Биткоин, вероятно, прошел дно стоимости — отметку 5,9 тысячи долларов, до которой криптовалюта опускалась 6 февраля. Об этом сообщают Forbes и CoinDesk, передает Lenta.ru.

К 10:40 мск 20 февраля биткоин стоил 11,5 тысячи долларов, затем курс начал расти, ниже 10 тысяч долларов криптовалюта не опускалась начиная с 16 февраля.

Вместе с биткоином вернулись к росту после падения Ethereum, Ripple и другие цифровые активы.

Forbes отмечает, что «молчаливую поддержку» им оказали руководители Комиссии по ценным бумагам и Комиссии по срочной биржевой торговле США, которые 6 февраля обсуждали криптовалюты в сенате.

Несмотря на декларируемую ими поддержку регулирования этого рынка, представители комиссий скорее одобрили использование криптовалют, пишет Forbes.

В конце января — начале февраля биткоин дешевел на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, власти которых намерены серьезно ограничить криптовалютный рынок. В декабре 2017-го самая известная криптовалюта достигла максимума за всю историю торгов — почти 20 тысяч долларов.

Фото: Kin Cheung / AP


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