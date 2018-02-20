Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

​Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области

20 февраля 2018, 14:37

Им стал Калауов Нуржауган Серикович.

Руководителем аппарата акима Актюбинской области назначен Калауов Нуржауган Серикович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Нуржауган Калауов родился в 1976 году. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности учитель истории, Центрально-Азиатский университет по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1993 году рабочим совхоза Теректи села Таскопа Темирского района.

В 1998-2004 годах работал учителем истории Алтыкарасуской средней школы села Алтыкарасу Темирского района, методистом Темирского районного отдела образования, начальником отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Темирского района.

С 2004 по 2006 годы был помощником акима Темирского района, позднее – начальником общего отдела аппарата акима Темирского района.

В разные годы работал начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Темирского района, акимом Шубаркудукского поселкового округа, заместителем акима Темирского района.

В феврале 2015 года был назначен акимом Мартукского района Актюбинской области.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...