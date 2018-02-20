В Таиланде в результате взрыва и перестрелки ранены три полицейских
Неизвестные ожидали патруль в засаде на одной из провинциальных дорог.
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате взрыва и последовавшей за ним перестрелки в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом во вторник сообщил телеканал Thai PBS, передает ТАСС.
По его данным, неизвестные ожидали полицейский патруль в засаде на одной из провинциальных дорог. После того, как автомобиль оказался в зоне поражения, сработало взрывное устройство. Затем злоумышленники открыли огонь. Завязалась перестрелка, однако преступникам удалось скрыться.
Как передает телеканал, в полиции полагают, что за атакой стоит одна из группировок исламских сепаратистов, действующих в регионе. На мусульманском юге Таиланда уже более 12 лет происходят регулярные столкновения с сепаратистами, добивающимися автономии для провинций Яла, Паттани и Наратхиват.
Фото ria.ru
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