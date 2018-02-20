В Таиланде в результате взрыва и перестрелки ранены три полицейских

Неизвестные ожидали патруль в засаде на одной из провинциальных дорог.

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате взрыва и последовавшей за ним перестрелки в провинции Наратхиват на юге Таиланда. Об этом во вторник сообщил телеканал Thai PBS, передает ТАСС.

По его данным, неизвестные ожидали полицейский патруль в засаде на одной из провинциальных дорог. После того, как автомобиль оказался в зоне поражения, сработало взрывное устройство. Затем злоумышленники открыли огонь. Завязалась перестрелка, однако преступникам удалось скрыться.

Как передает телеканал, в полиции полагают, что за атакой стоит одна из группировок исламских сепаратистов, действующих в регионе. На мусульманском юге Таиланда уже более 12 лет происходят регулярные столкновения с сепаратистами, добивающимися автономии для провинций Яла, Паттани и Наратхиват.

Фото ria.ru