Эксперт: Население Земли способно к пониманию и чтению латинских букв

Модернизация казахского языка через внедрение латинского алфавита – это, прежде всего шаг навстречу к мировому сообществу.

Сегодня глава государства Н.А. Назарбаев своим Указом утвердил новую редакцию алфавита казахского языка на латинской графике, сообщает Zakon.kz.

"В нем нашли отражение результаты широких общественных обсуждений, которые шли со дня представления первого варианта алфавита. Это касается, в первую очередь, органичного сочетания акутов при обозначении специфических казахских звуков (ә, ғ, ң, ұ и других) и диграфов – общепризнанных, устоявшихся в мире сочетаний (sh, сh). Это намного облегчает сам алфавит и, соответственно, будет способствовать его быстрейшему повсеместному введению", - сказала старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК (KAZISS) Жанар Санхаева.

Как показало исследование, проведенное в апреле 2017 года, в абсолютном большинстве обследованных групп населения Казахстана преобладают сторонники транслитерации казахского языка.

В целом, по данным этого исследования, наиболее высокие показатели поддержки перехода на латиницу высказали жители центрального и западного регионов. В разрезе город/село отмечается превалирование положительного мнения в сельской местности.

В разрезе возрастных групп к числу, выразивших большую степень поддержки изменения казахского алфавита, можно отнести категорию респондентов в возрасте 30-49 лет, а также 50 и старше лет.

"Модернизация казахского языка через внедрение латинского алфавита – это, прежде всего шаг навстречу к мировому сообществу. Если посмотреть на политическую карту мира, то абсолютное большинство стран используют в основе своих языков латинскую графику. Также, немаловажным фактором является высокая роль английского языка, который изучается в качестве дополнительного в школьных программах во многих странах мира. Отсюда следует, что подавляющее большинство населения Земли способно к пониманию и чтению латинских букв", - подытожила она.

Фото: hi-news.ru