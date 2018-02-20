Ашимбаев: Казахский алфавит становится более практичным и функциональным

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев высказался касательно внесения изменений в Указ Главы государства «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт партии.

По словам Маулена Ашимбаева, переход на латиницу является важным шагом с точки зрения модернизации языка, эта мера позволяет адаптировать казахский язык к мировому образовательному, научному и информационному пространству.

- Переход на латиницу является важнейшим стратегическим решением, которое работает на будущее страны, - подчеркнул Первый зампред партии «Нұр Отан».

Маулен Ашимбаев отметил, что новый алфавит, утвержденный Главой государства 26 октября 2017 года, прошел период адаптации, апробирования и анализа. С момента его принятия была проведена масштабная скрупулезная работа лингвистами и филологами, также поступило множество предложений от общественности, которые были учтены при внесении изменений.

- Внесенные изменения делают казахский алфавит более практичным и функциональным. В условиях цифрового мира, инноваций и новых технологий важно, чтобы казахский алфавит был понятен в любой точке земного шара. Отказ от боковых апострофов открывает возможности эффективного использования языка в поисковых системах и программных кодах. Переход на диграфы (сдвоенные буквы) и надбуквенные знаки также является общемировой практикой. Диграфы распространены в большинстве европейских языков, диакритические знаки также активно представлены в чешском, португальском и французском, - отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению Первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан», внесенные изменения делают казахский алфавит более удобным и современным. «Модернизация языка - это шанс интегрироваться в мировое цивилизационное пространство. Это связано с научными и образовательными трендами современного мира. Это исторический шаг и совершенно новый этап в развитии казахского языка», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.