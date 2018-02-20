В ЮКО предложили разделить Мактааральский и Сарыагашский районы

Вопрос о присвоении имен вновь созданным районам будет представлен на рассмотрение республиканской комиссии по ономастике.

В последние годы часто обсуждается вопрос о разделении густонаселенных районов нашей области, а в частности Мактааральского и Сарыагашского районов. Сегодня этот вопрос был рассмотрен на повестке дня внеочередной двадцатой сессии Южно-Казахстанского областного маслихата и был горячо поддержан депутатами. Подводя итоги работы сессии аким области Жансеит Туймебаев отметил, что все соответствующие меры будут приняты на должном уровне.

Работу сессии вел ее председатель - депутат Д.Абиш. Вместе с тем, на сессии с докладом по вопросам административно-территориального устройства Мактааральского и Сарыагашского районов выступил первый заместитель акима области А.Усербаев.

«16 февраля 2018 года были приняты совместные решения районных представительных и исполнительных органов Сарыагашского и Мактааральского районов о создании, наименовании районов, установлении границ и определения административных центров путем разделения территорий районов. В связи с этим, был поднят вопрос о восстановлении бывших районных центров, путем разделения Мактааральского района на три района – Мактаарал, Асыката, Жетысай и Сарыагашского района на два – Сарыагаш и Келес», - сказал А.Усербаев.

Выступая на заседании, депутат областного маслихата Саду Бекенов напомнил, что Мактааральский район был образован 24 апреля 1997 году в результате объединения трех районов.

«Мактааральский район считается одним из густонаселенных районов. Общая численность населения района составляет 304 684 человек. Район состоит из 182 населенных пунктов, 1 города, 3 поселков и 20 сельских округов. Площадь составляет 185398 га. Поэтому решение о разделении Мактааральского района на три района было поддержано Главой государства. Безусловно, в будущем социально-экономическое положение этих районов только улучшится. В свою очередь, мы благодарны акиму области Ж.Туймебаеву, который за год создал рабочую группу и принял все необходимые меры», - сказал С.Бекенов.

Наряду с этим, напомним, что Сарыагашский район был образован в 1997 году путем слияния Сарыагашского и Келесского районов. Сарыагашский район также относится к числу густонаселенных районов. Общая численность населения района составляет 326 915 человек. Район состоит из 154 населенных пунктов, 1 города, 1 поселка и 23 сельских округов. Площадь составляет 762203 га.

«Сегодняшнее предложение – это исторический момент. В настоящее время в этих районах проживает около 610 тысяч человек. В свою очередь, - это можно сопоставить с населением других областей. Я считаю, если наше предложение будет полностью поддержано Главой государства, это снизит нагрузку на общественные услуги в двух районах и улучшит качество работы во всех направлениях», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что по причине высокой плотности населения в вышеуказанных районах, для развития предпринимательства и сельского хозяйства на должном уровне имеются ряд проблем с полным и качественным охватом мерами государственной поддержки. Нагрузка ложится и на предоставление государственных услуг населению. Распределение административных территорий, будет способствовать повышению качества работ в этом направлении. Также, остро стоит вопрос с обеспечением населения услуг в сфере здравоохранения. В частности, - это своевременное оказание медицинской помощи, срочная доставка жителей отдаленных населенных пунктов в больницы и родильные дома.

Вопрос о присвоении имен вновь созданным районам будет представлен на рассмотрение республиканской комиссии по ономастике. Предполагается, что административным центром Мактааральского района станет поселок Мырзакент, Асыкатинского района – поселок Асыката, а Жетысайского района – город Жетысай.

Вместе с тем, ожидается, что административным центром Сарыагашского района станет город Сарыагаш, а Келесского района – поселок Абай.