Глава государства встретился с Карибжановым

Нурсултан Назарбаев отметил вклад Жаныбека Карибжанова в развитие Казахстана и укрепление независимости страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с государственным деятелем Жаныбеком Карибжановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи глава государства отметил вклад Жаныбека Карибжанова в развитие Казахстана и укрепление независимости страны.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в свое время Ж.Карибжанов занимал важные посты на государственной службе и с высокой ответственностью выполнял все возложенные на него обязанности.

Карибжанов Жаныбек Салимович родился 23 ноября 1948 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Омский сельскохозяйственный институт им. Кирова (1971),

Ученый агроном-экономист

Трудовой стаж:

· Старший инженер, старший экономист, ассистент Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова (08.1971-01.1975);

· Аспирант, старший научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего сектором Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института кибернетики города Москвы (01.1975-08.1979);

· Заведующий лабораторией, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института кибернетики города Москвы (08.1979-07.1982);

· Главный экономист совхоза «Заря коммунизма» Октябрьского района Тургайской области, директор совхоза им. Панфилова Октябрьского района Тургайской области, первый заместитель председателя Тургайского областного агропромышленного комитета города Аркалык (07.1982-02.1987);

· Начальник главного управления планирования социального и экономического развития агропромышленного комплекса Государственного агропромышленного комитета Казахской ССР-Министр Казахской ССР города Алма-Аты (02.1987-09.1989);

· Заведующий Аграрным отделом ЦК Компартии Казахстана, заместитель заведующего отделом аграрной политики ЦК Компартии Казахстана, заведующий Отделом социально-экономической политики ЦК Компартии Казахстана, заведующий Отделом финансов и труда аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан города Алма-Аты (09.1989-02.1992);

· Глава Кокчетавской областной администрации (02.1992-01.1993);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу (01.1993-06.1994);

· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан города Алматы (06.1994-03.1996);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан города Алматы (03.1996-02.07.1997);

· Аким Акмолинской области (03.07.1997-12.1997);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (12.1997-07.1999);

· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (01.1999-07.1999);

· Советник Президента Республики Казахстан (07.1999-28.11.2001);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Монголии, Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (29.11.2001-10.01.2007);

· Аким Восточно-Казахстанской области (11.01.2007-07.05.2008)

Прочие должности:

· Почетный Президент Федерации стрельбы из лука Республики Казахстан

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва по Маканчинскому избирательному округу (1991);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007);

· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 08.05.2008);

· Вице-спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан (14.05.2008-11.2011);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011)

Фото: akorda.kz