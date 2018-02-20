Глава государства встретился с Карибжановым
Нурсултан Назарбаев отметил вклад Жаныбека Карибжанова в развитие Казахстана и укрепление независимости страны.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с государственным деятелем Жаныбеком Карибжановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи глава государства отметил вклад Жаныбека Карибжанова в развитие Казахстана и укрепление независимости страны.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в свое время Ж.Карибжанов занимал важные посты на государственной службе и с высокой ответственностью выполнял все возложенные на него обязанности.
Карибжанов Жаныбек Салимович родился 23 ноября 1948 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Омский сельскохозяйственный институт им. Кирова (1971),
Ученый агроном-экономист
Трудовой стаж:
· Старший инженер, старший экономист, ассистент Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова (08.1971-01.1975);
· Аспирант, старший научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего сектором Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института кибернетики города Москвы (01.1975-08.1979);
· Заведующий лабораторией, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института кибернетики города Москвы (08.1979-07.1982);
· Главный экономист совхоза «Заря коммунизма» Октябрьского района Тургайской области, директор совхоза им. Панфилова Октябрьского района Тургайской области, первый заместитель председателя Тургайского областного агропромышленного комитета города Аркалык (07.1982-02.1987);
· Начальник главного управления планирования социального и экономического развития агропромышленного комплекса Государственного агропромышленного комитета Казахской ССР-Министр Казахской ССР города Алма-Аты (02.1987-09.1989);
· Заведующий Аграрным отделом ЦК Компартии Казахстана, заместитель заведующего отделом аграрной политики ЦК Компартии Казахстана, заведующий Отделом социально-экономической политики ЦК Компартии Казахстана, заведующий Отделом финансов и труда аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан города Алма-Аты (09.1989-02.1992);
· Глава Кокчетавской областной администрации (02.1992-01.1993);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу (01.1993-06.1994);
· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан города Алматы (06.1994-03.1996);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан города Алматы (03.1996-02.07.1997);
· Аким Акмолинской области (03.07.1997-12.1997);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (12.1997-07.1999);
· Министр сельского хозяйства Республики Казахстан (01.1999-07.1999);
· Советник Президента Республики Казахстан (07.1999-28.11.2001);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Монголии, Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (29.11.2001-10.01.2007);
· Аким Восточно-Казахстанской области (11.01.2007-07.05.2008)
Прочие должности:
· Почетный Президент Федерации стрельбы из лука Республики Казахстан
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва по Маканчинскому избирательному округу (1991);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007);
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 08.05.2008);
· Вице-спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан (14.05.2008-11.2011);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011)
Фото: akorda.kz
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