Депутат: Преимущество этого алфавита - он абсолютно узнаваем

Депутат Мажилиса Парламента Унжакова Ирина Сергеевна назвала преимущества нового варианта казахского алфавита на латинице, сообщает Zakon.kz.

Депутат принимала непосредственное участие в подготовке парламентских слушаний по латинской графике, знакома с работами и предложениями ученых.

По ее мнению, преимущество этого варианта алфавита заключается в том, что он абсолютно узнаваем. Все буквы использовались в повседневных коммуникациях.

"Мы получали SMS-ки на латинице, банковские карты, какие-то счета и сообщения. На самом деле мы этим уже пользуемся в повседневности. Для нас это не новый алфавит - все буквы знакомы. Второе, что мне в нем нравится - специфические звуки очень просто оформлены, только акутом. Были разные предложения - за счет дифтонгов, за счет сочетания нескольких букв и так далее. Вот эти акуты позволяют очень просто осваивать другой звук, с пониманием того, что параллельным ему является звук из кириллицы", - отметила она.

По словам депутата, этот алфавит очень лаконичен.

"Буква означает непосредственно тот звук, который произносится в латинице и в английском языке. Это тоже для усвоения, для быстрого перехода на язык очень важно. Он максимально приближен к графике, которая в международных коммуникациях используется. Например, звук "ч" - "ch", "ш" - "sh". Это тоже знакомые вещи, не надо снова все это проходить и придумывать", - подчеркнула Ирина Унжакова.

С точки зрения депутата, Глава государства сделал правильный выбор именно этого варианта.

"Он самый, повторюсь, узнаваемый, простой и лаконичный для такого лояльного усвоения и перехода на этот алфавит", - заключила она.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев подписал указ, утвердивший новый вариант казахского алфавита на латинице.

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Фото: parlam.kz.