В Актюбинской области стартует проект «Бақытты бала»

Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Ербол Нургалиев.

«По инициативе главы региона Бердыбека Сапарбаева 2018 год в Актюбинской области объявлен годом Ребенка и разработан проект «Бақытты бала», в рамках которого мы планируем создать все условия для полноценного развития детей. Важный проект поддержан Министерством образования и науки, участие в нем также примут международные организации и благотворительные фонды, занимающиеся поддержкой семьи и ребенка», - сказал заместитель акима области.

Руководитель управления образования области Лаззат Уразбаева детально рассказала о проекте, который будет состоять из 8 блоков.

Так, направление «Детский IT мир» предполагает оснащение интерактивным оборудованием образовательных учреждений области. В течение года несколько сотен детских садов получат почти пять тысяч планшетов, 80 наборов E-bloks. Школы и дошкольные организации будут оснащены ультракороткофокусными проекторами и комплектами робототехники, 3D принтерами.

В рамках блока «Цифровая грамотность – матрица возможностей» будут проводиться факультативные курсы «Основы программирования», семинары по повышению уровня цифровой грамотности населения, конкурсы, международные чемпионаты, открыты ресурсные центры по робототехнике. В парке Знаний на базе Академии творчества будет построен авиамодельный кордодром международного класса.

«Конечно, не останутся без внимания дети с особыми образовательными потребностями. Для них предназначен блок «Образование без барьеров», в рамках которого будут приняты меры по развитию сети коррекционных организаций и в 34 школах области будет создана безбарьерная образовательная среда. Также, мы планируем открытие сезонного спортивно-оздоровительного лагеря с целью интеграции детей с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников, коррекционного центра для детей – аутистов, специального детского сада «Нектар», строительство детского реабилитационного центра для детей с ДЦП. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, обучающиеся на дому будут 100% обеспечены необходимым оборудованием», - сообщила Лаззат Уразбаева.

Блок «Здоровое будущее» предусматривает строительство уникальных плоскостных спортивных сооружений для 70 организаций образования, оснащение спортивным инвентарем 192 школ, строительство современного парка развлечений для детей в г. Актобе.

В целях творческого развития и художественного воспитания детей и подростков по направлению «Звонкое детство» в регионе будет открыт учебно-оздоровительный лагерь «Асем», а в с. Егиндыбулак Кобдинского района, Дон Хромтауского района построены круглогодичные лагеря.

Кроме того, акцент при реализации проекта будет сделан на всестороннюю поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей смогут получить жилье за счет спонсоров и из государственного жилищного фонда г. Актобе. Еще 200 воспитанников детских домов получат необходимую помощь со стороны субъектов МСБ, госорганов. Будет усилена работа Центра поддержки усыновления г.Актобе, Школы приемных родителей.

По направлению «Счастливый ребенок - залог прогрессивного общества» планируется активизировать работу по гармоничному развитию личности ребенка.

В реализации проекта предполагается взаимодействие местных исполнительных органов и гражданского общества, сотрудничество с международными и республиканскими организациями, в числе которых ПРООН, ЮНИСЕФ, общественное объединение «Город, дружественный к ребенку», республиканская ассоциация «Асыл бала», SAMRUK KAZYNA TRUST, фонд «Добровольное общество «Милосердие», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и др.