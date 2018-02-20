Сагадиев рассказал, когда в школах начнут переходить на латиницу

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о постепенном переходе на латиницу в школах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, внедрение начнётся с нулевых классов.

«Мы сейчас будем проводить большую апробацию, готовить новый «Әлиппе», проводить через экспертизу. Нужно провести достаточно глубокую апробацию, обсудить с учителями, директорами школ, экспертами, и потом уже к какому-то графику внедрения прийти. Спокойно, не торопясь. Как сказал Глава государства, всё надо делать обдуманно, взвешенно, согласованно», - рассказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Также Ерлан Сагадиев отметил, что требуется время и для разработки методических пособий для учителей.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана внес изменения в Указ о переводе казахского языка на латинскую графику.