 
Новости за сегодня

Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области

 

Руководителем аппарата акима Актюбинской области назначен Калауов Нуржауган Серикович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».

Нуржауган Калауов родился в 1976 году. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности учитель истории, Центрально-Азиатский университет по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1993 году рабочим совхоза Теректи села Таскопа Темирского района.

В 1998-2004 годах работал учителем истории Алтыкарасуской средней школы села Алтыкарасу Темирского района, методистом Темирского районного отдела образования, начальником отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Темирского района.

С 2004 по 2006 годы был помощником акима Темирского района, позднее - начальником общего отдела аппарата акима Темирского района.

В разные годы работал начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Темирского района, акимом Шубаркудукского поселкового округа, заместителем акима Темирского района.

В феврале 2015 года был назначен акимом Мартукского района Актюбинской области.

 

20 февраля 2018, 15:25
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Диапазон»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код