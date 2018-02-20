Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области

Руководителем аппарата акима Актюбинской области назначен Калауов Нуржауган Серикович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Диапазон».

Нуржауган Калауов родился в 1976 году. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности учитель истории, Центрально-Азиатский университет по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1993 году рабочим совхоза Теректи села Таскопа Темирского района.

В 1998-2004 годах работал учителем истории Алтыкарасуской средней школы села Алтыкарасу Темирского района, методистом Темирского районного отдела образования, начальником отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Темирского района.

С 2004 по 2006 годы был помощником акима Темирского района, позднее - начальником общего отдела аппарата акима Темирского района.

В разные годы работал начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Темирского района, акимом Шубаркудукского поселкового округа, заместителем акима Темирского района.

В феврале 2015 года был назначен акимом Мартукского района Актюбинской области.